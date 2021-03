Quelle: Bundesrat, 19.03.21 Weiter geschlossen: Restaurants, Bars, Discos, Sportanlagen (drinnen), Kultur- und Freizeitbetriebe (drinnen) Homeoffice-Pflicht Maskenpflicht Fernunterricht an Hochschulen Regeln für Skigebiete Verbot von Sport mit Körperkontakt Singen nur im Familienkreis Ausnahmen bei Sport, Gesang und Kultur für unter 20-Jährige 20 Das hat der Bundesrat am 19. März beschlossen Lockerung ab dem 22. März Weiterhin gilt Richtwerte für erneute Verschärfungen Weiteres Vorgehen Vorschlag Bundesrat: Private Treffen in Innenräumen: 10 statt 5 Personen Weitere Öffnungen und Lockerungen wegen Anstieg der Fallzahlen verschoben. Private Treffen im Freien: bis 15 Personen 1. Phase: Impfung der Risikogruppen nicht abgeschlossen - strengere Richtwerte (z.B. 14-Tages-Inzidenz von 350) 2. Phase: Risikogruppen geimpft - weniger strenge Richtwerte 3. Phase: Impfung aller Impfwilligen abgeschlossen - keine Schliessungen und Richtwerte mehr Nächster Entscheid vom Bundesrat voraussichtlich am 14. April.