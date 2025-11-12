Bundesrat Guy Parmelin ist im Bundesratsjet nach Washington DC unterwegs.

Auch die Direktorin des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco), Helene Budliger Artieda, ist mit an Bord, wie Parmelins Departement gegenüber SRF bestätigt.

Die beiden sollen um Mitternacht Ortszeit in der US-amerikanischen Hauptstadt landen. Erste Gespräche mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer sind für Donnerstag geplant.

Donald Trump hatte zuletzt mögliche Zollsenkungen für die Schweiz signalisiert.

Die Verhandlungen zwischen der Schweiz und den USA über tiefere Zölle scheinen in die entscheidende Phase zu kommen. Eine Schweizer Delegation ist auf dem Weg in die USA. «Ich kann bestätigen, dass Bundesrat Parmelin und Staatssekretärin Budliger heute Nacht für weitere Gespräche nach Washington DC reisen», sagt ein Sprecher des eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) zu SRF.

Legende: Bundesrat Parmelin und Staatssekretärin Budliger sind unterwegs in die USA. KEYSTONE / Peter Klaunzer

Laut Informationen von SRF-Bundeshausredaktor Andy Müller haben Parmelin und Budliger Artieda einen internen Personalanlass am Mittwochabend in Bern frühzeitig verlassen. Sie hätten sich vor ihrem Flug nach Washington «recht optimistisch» gezeigt. Zudem habe die Seco-Staatssekretärin ihre Teilnahme an einem Treffen mit den EU-Wirtschaftsministern für Donnerstag in Brüssel abgesagt.

Trump zeigt sich verhandlungsbereit

Jüngst zeigte sich US-Präsident Trump offen für Zollsenkungen gegenüber der Schweiz. «Wir arbeiten an einem Deal, um ihre Zölle etwas zu senken», so der US-Präsident am Dienstag auf eine Frage eines Journalisten. Auf Nachfrage wollte er jedoch keine konkrete Zahl nennen. «Wir arbeiten an etwas, um der Schweiz zu helfen», so Trump weiter. Die Zölle hätten die Schweiz «sehr hart getroffen», aber er wolle, dass die «Schweiz erfolgreich bleibt».

Seit vergangene Woche eine Gruppe von Schweizer Wirtschaftsführern im Oval Office bei Trump war, geht es bei den Verhandlungen wieder vorwärts. Wirtschaftsminister Parmelin telefonierte am vergangenen Freitag mit seinem US-Amtskollegen, dem Handelsbeauftragten Jamieson Greer. Parmelin sprach danach von «sehr konstruktiven Gesprächen».

Laut Insidern steht eine Reduktion der US-Zölle zur Diskussion – möglicherweise auf 15 Prozent und damit in der gleichen Höhe wie sie für die EU gelten. Aktuell wird ein deutlich höherer Zollsatz von 39 Prozent erhoben.