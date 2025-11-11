US-Präsident Donald Trump hat Verhandlungen mit der Schweiz zur Reduktion der Zölle bestätigt.

In einer Fragerunde im Weissen Haus bestätigte er damit Presseberichte.

«Wir arbeiten an einem Deal, um ihre Zölle etwas zu senken», sagte er auf eine Frage eines Journalisten, wie dem vom Weissen Haus publizierten Video der Pressekonferenz zu entnehmen ist.

Auf Nachfrage wollte er jedoch keine konkrete Zahl nennen. «Wir arbeiten an etwas, um der Schweiz zu helfen», so Trump weiter. Die Zölle hätten die Schweiz «sehr hart getroffen», aber er wolle, dass die «Schweiz erfolgreich bleibt».

Dabei hob er auch hervor, dass die Schweiz bisher ein guter Verbündeter gewesen sei.

Gemäss der Nachrichtenagentur Bloomberg stehen Zölle in Höhe von 15 Prozent zur Diskussion und damit gleich viele wie etwa in der EU. Aktuell gilt bekanntlich noch ein deutlich höherer Zollsatz von 39 Prozent. Die Vereinbarung könnte gemäss Bloomberg in den nächsten zwei Wochen unterzeichnet werden.

SRF-Wirtschaftsredaktor: «Trump bleibt vage» Box aufklappen Box zuklappen Kurzeinschätzung von SRF-Wirtschaftsredaktor Damian Rast: Erstmals äussert sich US-Präsident Donald Trump zu den Zollverhandlungen mit der Schweiz. Ob dadurch eine Einigung näher rückt, wissen wir nicht. Trump bleibt bei seinen Aussagen sehr vage und spricht von laufenden Arbeiten. Das Wirtschaftsdepartement in Bern bestätigt diese zwar, verweist aber auf noch offene Fragen. Welche Fragen das sind, was die Schweiz den USA genau angeboten hat und wer bei einem Deal welche Kröte schlucken müsste, ist nicht bekannt. Nicht zu vergessen: Ein Deal muss die USA überzeugen, aber eben auch die Schweiz, denn die Angebote müssen auch innenpolitisch akzeptiert sein. Es ist aber sicher ein positives Zeichen, dass sich Trump zur Schweiz äussert. Letzte Woche machte er Ähnliches auf den sozialen Medien – nach einem Treffen mit Schweizer Geschäftsleuten. Es zeigt, dass etwas läuft und dass die Schweiz den USA nicht egal ist. Und auch, dass es durchaus auch vonseiten der Trump-Regierung ein Interesse an einem Abkommen mit der Schweiz gibt.

Diskutieren Sie mit: