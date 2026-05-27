Der polnische Staatspräsident wird heute in Bern empfangen. Nicht immer läuft bei Staatsbesuchen alles nach Plan – es kann auch lustig werden.

Obwohl Staatsbesuche immer durchgeplant und gut organisiert sind, entwickelt sich manchmal etwas zu einem ungeahnten Problem – oder zu einem spontanen Spässchen. Wir haben einige Beispiele zusammengestellt.

Bundesrat empfängt polnischen Staatspräsidenten in Bern Box aufklappen Box zuklappen Der Bundesrat empfängt am Mittwoch den polnischen Präsidenten Karol Nawrocki zu einem zweitägigen Staatsbesuch. Mit Nawrocki kommt ein Mann nach Bern, der als Trump-Fan gilt und im vergangenen Jahr mit der Unterstützung der rechten PiS-Partei ins Amt gewählt wurde. Die Landesregierung wird den parteilosen Historiker mit militärischen Ehren auf dem Bundesplatz empfangen, wie sie vergangene Woche mitteilte. Nach diesem Empfang folgen Ansprachen und offizielle Gespräche.

Frostige Reaktion von Haile Selassie

1954 besuchte Haile Selassie, der Kaiser von Äthiopien, die Schweiz. Er logierte im Schloss Jegenstorf, wo für ihn ein zusätzliches Badezimmer eingebaut wurde. Obwohl die Stimmung auf dem Bildmaterial gut zu sein scheint, führte dieser Staatsbesuch zu einer Irritation: Der Kaiser bedankte sich nämlich vorerst nicht wie üblich für den Empfang. Erst drei Monate später traf das Dankesschreiben ein.

Aus diesem Grund vermerkt das Protokoll dazu: «Es scheint, der Kaiser von Äthiopien habe dem Bundesrat gegenüber eine gewisse Kälte zeigen wollen.»

Schotter vor Teppich für den deutschen Bundespräsidenten

Früher war es üblich, dass hoher Besuch in der Schweiz mit dem Zug anreiste. Man wollte den Gästen die gut ausgebauten öffentlichen Verkehrsmittel präsentieren. Entsprechend wurde auch der Empfang auf dem roten Teppich am Bahnhof inszeniert. 1961, als der deutsche Bundespräsident Heinrich Lübke kam, bremste der Zug zu spät und rollte einige Meter weiter als geplant.

Lübke musste aussteigen und erst einige Meter auf dem Schotter gehen – bis er den roten Teppich erreichte. In der historischen Videoaufnahme wird genau dies geschickt unterschlagen.

Die Sache mit der Berührung der Queen

1980 kam Queen Elisabeth zu einem Besuch in die Schweiz. Bei den militärischen Ehren in Zürich, als die Königin die Ehrengarde musterte und unsicher war, wohin sie gehen sollte, drehte Bundespräsident Georges-André Chevallaz sie mit einer plötzlichen Handbewegung in die richtige Richtung.

Für die Westschweizer Wochenzeitschrift «L'Illustré» war dies ein «Sakrileg». Im Commonwealth seien schon für weniger «Köpfe abgeschlagen worden».

Legende: Die Queen schreitet nach einem Faux-Pas von Georges-André Chevallaz die Ehrengarde ab. Videostill/SRF

Der Vorfall wurde als ungeschickt oder protokollarisch unpassend wahrgenommen.

Castro und die Käse-Degustation

Keinen Staatsbesuch, aber einen Arbeitsbesuch stattete 1998 der damalige kubanische Staatschef Fidel Castro der Schweiz ab. Er besuchte eine Käserei am Moléson, wo er von der Käsemasse in Verarbeitung probierte. Wie es ihm geschmeckt hat, ist nicht überliefert.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Fidel Castro beim Besuch in einer Freiburger Käserei. Bildquelle: Keystone/Patrick Aviolat/Archiv. 1 / 4 Legende: Fidel Castro beim Besuch in einer Freiburger Käserei. Keystone/Patrick Aviolat/Archiv

Bild 2 von 4. Etwas misstrauisch schaut Fidel Castro in das Käsekessi. Bildquelle: Keystone/Patrick Aviolat/Archiv. 2 / 4 Legende: Etwas misstrauisch schaut Fidel Castro in das Käsekessi. Keystone/Patrick Aviolat/Archiv

Bild 3 von 4. Er lässt sich überzeugen, von der Masse zu probieren. Bildquelle: Keystone/Patrick Aviolat/Archiv. 3 / 4 Legende: Er lässt sich überzeugen, von der Masse zu probieren. Keystone/Patrick Aviolat/Archiv

Bild 4 von 4. Ob es ihm schmeckt, ist nicht überliefert. Bildquelle: Keystone/Patrick Aviolat/Archiv. 4 / 4 Legende: Ob es ihm schmeckt, ist nicht überliefert. Keystone/Patrick Aviolat/Archiv Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.



Das Wandern ist des Besuchers Lust

2003 war der damalige deutsche Kanzler Gerhard Schröder in der Schweiz. Wie in der Schweiz nicht unüblich, zeigte Bundesrat Pascal Couchepin seinem Besuch die Berge – mit einer Wanderung. Allerdings hatten der Kanzler und seine Entourage nicht ganz die ideale Ausrüstung dabei.

Mit Filz in der Stiftsbibliothek St. Gallen

Beim Besuch des norwegischen Königs Harald im Jahr 2006 hatte Bundesrat Moritz Leuenberger offensichtlich Spass am Herumrutschen in den Filzpantoffeln.

Kräftemessen am Töggelikasten

Bundesrat Alain Berset forderte den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier 2018 zu einem Match im Kleinformat heraus. Der gleiche Staatsbesuch ist auch aus einem anderen Grund in Erinnerung geblieben: Johann Schneider-Ammann nickt während Steinmeiers Rede ein.

Es gab auch nicht lustige Zwischenfälle

Als der chinesische Staatspräsident Jiang Zemin 1999 anreiste, fanden auf dem Bundesplatz in Bern Demonstrationen gegen die chinesische Tibet-Politik statt. Jiang Zemin war empört.

Die damalige Bundespräsidentin Ruth Dreifuss sprach ihn später noch auf die Einhaltung der Menschenrechte an, was zu einer weiteren Auseinandersetzung führte.