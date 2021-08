Phosphor ist nicht grundsätzlich schlecht. Tatsächlich ist der Stoff für die Landwirtschaft sogar ein Segen, weil er das Wachstum der Pflanzen fördert und somit mehr Ertrag bringt.

In den Seen begünstigt der Phosphor jedoch das Wachstum der Algen. Wenn diese dann absterben, sinken sie auf den Seegrund, wo Bakterien und Pilze sie abbauen und dabei viel Sauerstoff verbrauchen. Starker Sauerstoffmangel gefährdet jedoch das Leben von Fischen und die Biodiversität im See.