Der Schneemangel ist eine Herausforderung für die Organisatoren des Lauberhornrennens. Sie erwägen, das Rennen künftig in den Spätwinter zu verschieben.

Der Klimawandel ist am Lauberhorn spürbar

Ein Skirennen zu organisieren, war auch schon einfacher. Seit mehreren Jahren spiele das Wetter verrückt, sagt Urs Näpflin, OK-Präsident des Lauberhornrennens. Dieses Jahr sei es besonders schwierig. «Wir haben nicht einen Föhnsturm, sondern vier Föhnstürme in fünf Wochen. Wir haben jetzt eine Schönwetterlage mit Temperaturen, die praktisch nie unter 0 Grad gehen – das im Januar, in der eigentlich kältesten Zeit.»

Diesmal musste sogar Schnee per Helikopter zur Piste geflogen werden. Der Klimawandel trifft die Rennen hart. Deshalb achten die Organisatoren darauf, die Rennen so klimaschonend wie möglich durchzuführen. Die vielen Festzelte werden mit Holzheizungen betrieben, und weil nach Wengen keine Strasse führt, wird sowieso vieles per Bahn transportiert.

Legende: OK-Präsident Urs Näpflin steht in diesem Jahr vor einer schwierigen Aufgabe. Keystone/Archiv

Klimaneutralität ist eine Illusion

Allerdings: «Es gibt gewisse Sachzwänge, die anders einfach nicht möglich sind – Strom und Wasser braucht es, um Schnee zu machen», sagt Organisator Urs Näpflin.

Klimaneutrale Sportanlässe in dieser Grössenordnung seien schlicht nicht möglich, sagt Professor Jürg Stettler von der Hochschule Luzern. Ausser, die Organisatoren würden umstrittene und teure Klimazertifikate kaufen. «Wenn man entscheidet, den Event durchzuführen, dann ist Kompensation der einzig mögliche Weg, was man im Sinne des Klimaschutzes machen kann», so Stettler.

Wenn man entscheidet, den Event durchzuführen, dann ist Kompensation der einzig mögliche Weg.

Schon nur des Geldes wegen sieht man das in Wengen skeptisch. Allerdings kann man sich vorstellen, den Terminplan anzupassen und die Rennen im Spätwinter durchzuführen – dann, wenn gewöhnlich mehr Schnee liegt.

Legende: Wenig Schnee am Start: Mauro Caviezel bei den Trainings am Lauberhorn. Keystone

Zieht das Tourismus-Argument noch?

Neuer Termin, mögliche Klimakompensation, noch mehr künstliche Beschneiung? Die Rennen sind zwar nicht grundsätzlich infrage gestellt. Doch wegen des Tourismus und der Werbewirkung partout daran festzuhalten, sei auch nicht unbedingt sinnvoll, meint Gemeindepräsident Martin Stäger. Denn wegen des Klimawandels sei auch der Skitourismus gefährdet. «Das bringt dann auch nichts mehr», so Stäger. «Wenn man gar nicht mehr Ski fahren kann, muss man auch keine Reklame mehr machen.»

Wenn man gar nicht mehr Ski fahren kann, muss man auch keine Reklame mehr machen.

«Wenn es wirklich dumm geht, kann man hier in zehn bis 15 Jahren nicht mehr Ski fahren», unkt Stäger. Wie weiter also mit den Lauberhornrennen in Zeiten des Klimawandels? Die Diskussion im Tal hat erst begonnen, aber aufgrund der aktuellen Bedingungen drängt sie sich immer mehr auf.