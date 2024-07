Die Zahl der Asylgesuche ist im Juni um ein Fünftel gesunken, sowohl im Vergleich zum Vormonat als auch zum vergangenen Jahr. Wichtigste Herkunftsländer waren Afghanistan und die Türkei. In die Ukraine kehrten mehr Menschen zurück als neu den Schutzstatus S erhielten, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) mitteilte. Insgesamt wurde der Schutzstatus S in 25'971 Fällen beendet.

Laut dem Staatssekretariat für Migration wurden in der Schweiz im Juni dieses Jahres insgesamt 1881 Asylgesuche registriert, das sind 476 weniger als im Vormonat, was einer Abnahme von 20.2 Prozent entspricht. Gegenüber dem Juni 2023 sank die Zahl der Asylgesuche um 514 oder 21.5 Prozent. Kontrolliert verlassen haben die Schweiz im Juni 894 Personen, oder sie wurden in ihr Herkunftsland oder einen Drittstaat rückgeführt. Die Schweiz hat bei 636 Personen einen anderen Dublin-Staat um Übernahme angefragt, 174 Personen konnten im selben Zeitraum in den zuständigen Dublin-Staat überführt werden. Gleichzeitig wurde die Schweiz von anderen Dublin-Staaten um Übernahme von 415 Personen ersucht, und 99 Personen wurden in die Schweiz überstellt.