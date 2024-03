Legende: SRF/Datawrapper/Stand: Februar 2024

In der Schweiz gibt es sechs Asylregionen. In jeder Region gibt es ein Bundesasylzentrum mit Verfahrensfunktion (dunkelrot) sowie mehrere weitere Bundesasylzentren. Bei jenen Zentren mit Verfahrensfunktion werden die Asylgesuche eingereicht, geprüft und das Sekretariat für Migration (SEM) entscheidet möglichst in einem beschleunigten Verfahren, also in höchstens 140 Tagen.

Die Asylzentren ohne Verfahrensfunktion (rot) sind für Personen, welche die Schweiz in der Regel nach kurzer Zeit wieder verlassen müssen, etwa wegen eines abgelehnten Asylgesuchs. Hinzu kommen zwei Stellen an den Flughäfen Genf und Zürich (rosa) sowie ein «Besonderes Zentrum» für Asylsuchende, welche die öffentliche Sicherheit erheblich gefährden (schwarz).