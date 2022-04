In Zentralschweizer Kantonen sind auffällig viele Jobs für Lehrpersonen ausgeschrieben. Lehrerverbände schlagen Alarm.

Lehrermangel in der Zentralschweiz spitzt sich zu

Pascal Staub, Präsident des Schwyzer Schulleiterverbands, redet nicht lange um den heissen Brei herum, wenn es um die offenen Stellen für Lehrpersonen in seinem Kanton geht. «Im Moment sind massenweise Stellen ausgeschrieben», sagt er. «Aber Bewerbungen kommen keine rein. Null.»

Ähnlich klingt es bei Lea Lowth vom Nidwaldner Lehrerverband. Fehlende Lehrpersonen seien zwar schon seit Jahren regelmässig ein Thema, sagt sie. Aber: «Jetzt ist bereits April, und so viele unbesetzte Stellen fürs neue Schuljahr hatten wir noch nie.» Und in Luzern sagt Alex Messerli vom Verband der Luzerner Lehrerinnen und Lehrer: «Ich glaube, es ist noch nicht überall angekommen, wie drängend das Problem ist.»

Nach Bern ist nun die Zentralschweiz knapp dran

In praktisch allen Kantonen der Zentralschweiz sind gut vier Monate vor Beginn des nächsten Schuljahres so viele Stellen für Unterrichtspersonen unbesetzt wie noch selten. Thomas Minder, Präsident des Schweizerischen Verbands der Schulleiterinnen und Schulleiter, bestätigt: «Zuerst hat sich ein Lehrermangel vor allem im Kanton Bern gezeigt, jetzt hat er sich auf die Zentralschweiz ausgeweitet.» Bereits zeige sich aber auch in der Ostschweiz, dass Schulen zunehmend Mühe hätten, offene Stellen zu besetzen.

Legende: Viele Berufseinsteiger fühlen sich überfordert. Einige wollen bereits nach dem ersten Semester an der Pädagogischen Hochschule wieder aussteigen. Keystone

Der Grund für den Mangel an Lehrpersonen: Es gibt mehr Lehrerinnen und Lehrer, die den Beruf verlassen, als jungen Nachwuchs, der neu einsteigt. «Das hat vor allem damit zu tun, dass die Babyboomer ins Pensionsalter kommen», sagt Minder. Und: Zusätzlich würden sich die Kantone die verfügbaren Lehrerinnen und Lehrer untereinander abjagen.

Luzerner Verband fordert bessere Rahmenbedingungen

Gerade im Kanton Luzern fordert der Verband der Lehrerinnen und Lehrer jetzt, dass die Politik aktiv wird. «Der Lehrerberuf muss attraktiver werden», sagt Verbandspräsident Alex Messerli. Dazu müssten einerseits die Löhne steigen, so Messerli; Luzern habe in den vergangenen zehn Jahren im Bildungsbereich zu stark gespart.

Der Lehrerberuf muss attraktiver werden.

Andererseits müssten sich auch die Rahmenbedingungen generell verbessern: Der Beruf sei mittlerweile so fordernd und stressig, dass nur noch jede zehnte Lehrperson mit einem Pensum von 90 Prozent und mehr arbeite. Dadurch vergrössere sich die Angebotslücke zusätzlich.

Kanton will Berufseinsteiger länger im Job halten

Dem widerspricht die Dienststelle für Volksschulbildung des Kantons Luzern. «Die Rahmenbedingungen für den Lehrerberuf sind bei uns nicht schlechter als anderswo», sagt Katrin Birchler. Sie glaubt jedoch, dass die frisch ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer an ihren Schulen mehr Unterstützung brauchen könnten – eine Arbeitsgruppe habe sich diesem Thema bereits angenommen.

03:33 Video Kanton Luzern: Akuter Lehrermangel Aus Schweiz aktuell vom 14.04.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 33 Sekunden.

«Wir hatten viele Fälle von jungen Leuten, die frisch von der Pädagogischen Hochschule kamen und bereits nach einem Semester wieder aussteigen wollten, weil sie sich überfordert fühlten», so Birchler. Hier seien die Schulleitungen gefordert, damit es nicht so weit komme.

Zug zeigt: Geld spielt eben doch eine Rolle

Dennoch: Die Entlöhnung und die generellen Arbeitsbedingungen bleiben wichtige Faktoren für Unterrichtspersonen. Diesen Schluss legt zumindest ein Blick in den wohlhabenden Kanton Zug nahe. Als einziger Kanton der Zentralschweiz ist ein Mangel an Lehrerinnen und Lehrer dort kein Thema. Die Richtgrösse der Klassen liegt dort bei 18 Schülerinnen und Schülern – und wer neu als Sekundarlehrer einsteigt, verdient pro Jahr bis zu 8000 Franken mehr als in anderen Zentralschweizer Kantonen.