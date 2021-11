Die Einschätzung von Zürich-Redaktor Peter Schürmann: Brian sei ein Unrecht geschehen, sagte der Richter bei der Begründung des Urteils. Trotzdem sprach er die drei beschuldigten Psychiater frei. Doch wer ist schuld am begangenen Unrecht? Es sei ein Systemversagen, erklärte der Richter, das nicht mehr passieren dürfe. Man könnte auch sagen: Es ist ein Versagen des Staates, der nicht richtig umgehen konnte mit einem 16-jährigen jungen Mann. Tatsache ist, dass Brian 2011 aus der Haft in einen sogenannten fürsorgerischen Freiheitsentzug kam. So ein Freiheitsentzug dient eigentlich der persönlichen Fürsorge. Aber diese Fürsorge bestand darin, dass man Brian 13 Tage an ein Bett gefesselt hat. Das ist ein Widerspruch, den auch das Urteil von heute nicht auflösen konnte.