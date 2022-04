Was ist aussergewöhnlich am Sechseläuten 2022? Der Zürcher Traditionsanlass fand nach drei Jahren wieder in seiner ursprünglichen Form statt. 2020 musste er wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden, im letzten Jahr wurde der Böögg vor einer Handvoll Menschen in der Schöllenenschlucht im Kanton Uri verbrannt. Nun also fand der Anlass zum ersten Mal seit 2019 wieder wie gewohnt auf dem Zürcher Sechseläutenplatz statt.

04:50 Video Aus dem Archiv: Vom Sechseläutenplatz auf die Teufelsbrücke Aus Schweiz aktuell vom 19.04.2021. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 50 Sekunden.

Wie sieht der Anlass in diesem Jahr aus? Begonnen hatte der Zürcher Traditionsanlass bereits an diesem Wochenende. Der Gastkanton Uri präsentierte sich seit Freitag auf dem Lindenhof, dazu fand gestern der Kinderumzug durch die Zürcher Innenstadt mit fast 2000 Mädchen und Buben statt. Höhepunkt des Sechseläuten bildete allerdings der Zug der Zünfte am Montagnachmittag und die Böögg-Verbrennung um 18 Uhr auf dem Sechseläutenplatz.

Legende: Vor dem Umzug der Grossen sind am Sonntagnachmittag die Kleinen in der Zürcher Innenstadt unterwegs. Keystone

Wer nimmt am Zug der Zünfte teil? Insgesamt 3500 Zünfter marschierten über Bahnhofstrasse, Rudolf-Brun-Brücke und Limmatquai zum Sechseläutenplatz. Begleitet werden sie von Reitern, Pferdewagen, Musikkorps und tausenden Zuschauerinnen und Zuschauern am Strassenrand. Ferien und Regenwetter sorgten in diesem Jahr allerdings für einen geringeren Zuschaueraufmarsch sorgen. Auch Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Sport marschierte am Umzug mit. Gäste waren in diesem Jahr etwa Bundespräsident Ignazio Cassis, UBS-Chefökonom Daniel Kalt oder Ski-Legende Bernhard Russi.

Legende: Zünfte, Prominenz und Zuschauer versammeln sich nach dem Ende des Umzugs auf dem Sechseläutenplatz. Keystone

Für Aufsehen gesorgt hatte im Vorfeld die Causa Ferdi Muheim. Der in Zürich unbekannte Metzger aus Andermatt wurde ursprünglich als Ehrengast eingeladen, diese Einladung wurde aber später wegen seiner Nähe zu Russland wieder annulliert.

Warum verbrennt Zürich einen grossen Schneemann? Nach der Ankunft aller 26 offiziellen Zünfte auf dem Sechseläutenplatz wurde um 18 Uhr der Böögg in Brand gesteckt. Die Tradition hat seinen Ursprung bereits im 15. Jahrhundert. Mit der Zeit wurden die Bööggen – also verkleidete, vermummte Puppen – verbrannt, um Plagen zu bekämpfen, etwa die Grippe oder eben den Winter. Seit 1892 ist die Böögg-Verbrennung Teil des Sechseläutens, seit dem 20. Jahrhunderts hat er die Gestalt eines Schneemanns.

Welche Ausmasse hat der Böögg? Der Böögg wiegt über 100 Kilogramm, ist 3.4 Meter hoch und steht auf der Spitze eines 10 Meter hohen Scheiterhaufens aus 7000 Holz-Bürdeli. Sein Kopf ist vollgestopft mit Feuerwerkskörpern. Der Volksmund sagt: Je schneller der Kopf explodiert, desto schöner wird der Sommer. Zwischen vier Minuten (1956) und fast 44 Minuten (2016) ist alles möglich. Bezüglich Wetter-Prognose hat sich in den vergangenen Jahren aber auch gezeigt: Der Böögg hat nicht immer recht.