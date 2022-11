In einer schriftlichen Stellungnahme kritisiert das Anwaltsteam von Brian den Entscheid des Zürcher Gerichts scharf: «Der Entscheid des Zwangsmassnahmengerichts ist unhaltbar und deren Begründung nicht nachvollziehbar. Wir werden die Verfügung deshalb weiterziehen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass Brian die Chance auf ein Leben in Freiheit erhält, auch wenn die Staatsanwaltschaft ihm jeden erdenklichen Stein in den Weg legt. Es ist jetzt Zeit für Brians Freilassung», sagt Rechtsanwalt Thomas Häusermann.