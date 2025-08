Der Tenor auf der Einweihungsfahrt ist einhellig: «Es ist ruhig, nichts vibriert und es fährt wie auf Schienen», sagen die Fahrgäste auf der EMS Uetliberg. Das «E» im Namen des Schiffs steht für die Elektrifizierung.

Zehn Monate lang war die MS Uetliberg in der Werft der Zürichseeschifffahrtsgesellschaft (ZSG). 30 Mitarbeitende haben sie in dieser Zeit umgerüstet. Der Dieselantrieb kam raus, eine 20-Tonnen-Batterie rein.

Legende: Die EMS Uetliberg fährt vollständig elektrisch mit einer 20-Tonnen-Batterie. SRF / Peter Schürmann

Aus der MS Uetliberg wurde so die EMS Uetliberg mit zwei Elektromotoren. Die Batterie ist die grösste Europas, die je in ein Schiff eingebaut worden ist.

7200 Batteriezellen liefern den Strom, der für sieben kleine Seerundfahrten pro Tag reicht. Damit spart das Schiff jedes Jahr 113'000 Liter Diesel oder 300 Tonnen CO₂. Geladen werden die Batterien über Nacht in der Werft in Zürich-Wollishofen mit Ökostrom.

«Gleich ist nur die Schale»

Roman Knecht ist Direktor der ZSG. Er sagt stolz: «Bis auf die Schiffsschale ist alles neu.» Das 30-jährige Motorschiff Uetliberg wurde komplett ausgehöhlt und im Innern neu aufgebaut. Die Einweihungsfahrt sei geschichtsträchtig. «Denn die EMS Uetliberg ist das erste umgebaute Schiff der Schweiz in dieser Grössenordnung, das komplett elektrifiziert ist. Dieses Novum macht uns stolz.» 300 Passagiere haben Platz auf dem Schiff.

Neu ist allerdings nicht nur die Technik, sondern auch etwa der Einstieg, der vereinfacht wurde. Die Küche wurde in den Bug verlegt und eine breite Treppe führt aufs Oberdeck. Der Passagierraum bietet jetzt mehr Platz.

Legende: Der Passagierraum der EMS Uetliberg ist nun grösser. SRF / Peter Schürmann

Sowohl für die Passagiere als auch für die Crew sei es ein anderes Fahrgefühl auf dem umgebauten Zürichseeschiff. Chefkapitän Marco Pfister sagt: «Wer nicht hinausschaut, merkt nicht, dass sich das Schiff bewegt.» Das Vibrieren des Dieselmotors falle weg.

Zwei weitere Schiffe folgen

Die EMS Uetliberg wird nicht das einzige Elektroschiff bleiben. Laut ZSG folgen in den kommenden zwei Wintern die Schwesterschiffe MS Albis und MS Pfannenstiel. Die drei Schiffe sind baugleich und gehören zur «Albisklasse».

«Mit der Elektrifizierung erreicht die ZSG einen bedeutenden Meilenstein in ihrer Dekarbonisierungsstrategie», heisst es in der Medienmitteilung. Insgesamt investiert sie bis 2027 21.5 Millionen Franken in den Umbau. Es handelt sich um die bisher höchste Investitionssumme in der 135-jährigen Geschichte des Unternehmens. Finanziert wird der Betrag über den Zürcher Verkehrsverbund, deren Partner die ZSG ist.