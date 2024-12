Die Migros will in den kommenden Jahren 140 neue Filialen eröffnen.

Wie Migros-Chef Mario Irminger in einem Interview mit dem «Sonntagsblick» sagt, gebe es etwa rund um die Stadt Zürich oder entlang des Genfersees «Nachholbedarf».

Potenzial für neue Filialen gebe es konkret in Agglomerationen, die in den vergangenen Jahren ein grosses Bevölkerungswachstum verzeichnet hätten, so Irminger. Das sei rund um Zürich von Baden bis Wetzikon, in den Zürichsee-Gemeinden sowie in Zürich-Nord der Fall.

Legende: Rund 200'000 Haushalte könnten bald vom erweiterten Filialnetz der Migros profitieren, so CEO Irminger. Keystone/MICHAEL BUHOLZER

Expansionsmöglichkeiten sieht die Migros ausserdem im Einzugsgebiet des Kantons Zug und in der Romandie, insbesondere entlang des Genfersees.

«2030 wird es rund 200'000 zusätzliche Haushalte geben, bei denen die Migros der nächste Lebensmittelladen ist», sagte Irminger. Ein spezialisiertes Team arbeite daran, geeignete Standorte zu finden.