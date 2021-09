Legende: Keystone

Zum 20. Jahrestag des Zuger Attentats hat am Montagabend in Zug ein Gedenkanlass stattgefunden. Die besinnlichen Momente wurden musikalisch umrahmt von der Zuger Sinfonietta und dem Chor Audite Nova Zug.



Gemeinsam lasse sich das Unaussprechbare besser ertragen, sagte der Zuger Landammann Martin Pfister (Mitte) zu Beginn des ökumenischen Gedenkanlasses in der Kirche St. Michael, zu dem rund 250 Personen gekommen waren. Die Besinnung wurde per Livestream übertragen.



«Der Attentäter hat unser Grundvertrauen zwar gestört, nicht aber zerstört», sagte Pfister. Und: Vergessen helfe, Wunden zu heilen. Aber es gebe auch Wunden, an die sich eine Gesellschaft erinnern müsse.

«Angriff auf die offene Demokratie»



Auch Bundespräsident Parmelin war an diesem Abend nach Zug gereist, um der Opfer zu gedenken und sein Mitgefühl auszusprechen. Er richte es an alle, die bei diesem Anschlag einen lieben Menschen verloren hätten oder die selber körperlich oder seelisch verletzt worden seien, sagte er.



«Es war ein Angriff auf die offene Demokratie, auf die Eigenart unseres Landes, auf die wir alle so stolz sind», sagte Parmelin. Doch durch die erlebte Solidarität habe die Demokratie auch an Stärke gewonnen.



Nur wer sich erinnere, könne verhindern, dass sich die Geschichte wiederhole, sagte die Zuger Kantonsratspräsidentin Esther Haas (ALG). Sie rief dazu auf, der Verletzlichkeit mit Achtsamkeit und gegenseitigem Wohlwollen zu begegnen.