Für die Stadtpräsidentin von Nidau, Sandra Hess, ist es unnötig, lärmige Knallkörper für Private landesweit zu verbieten. In Nidau am Bielersee darf es seit Jahren nur am 31. Juli, am 1. August und in der Silvesternacht knallen. An allen anderen Tagen ist das Zünden von Feuerwerk nicht erlaubt. Man könnte aber eine Ausnahmebewilligung einholen, was so gut wie nie vorgekommen sei.

Wie Nidau haben auch ein paar Dutzend weitere Gemeinden lautes Feuerwerk beschränkt oder verboten. Einige sind noch rechtzeitig vor dem 1. August aktiv geworden. Verbote gelten etwa in Gemeinden im Kanton Zürich und noch zahlreicher in Graubünden, seit ein paar Wochen auch in der Stadt Baden.