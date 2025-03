Eine umweltfreundliche Alternative zu den herkömmlichen Feuerwerken. So werden seit einigen Jahren Shows mit Drohnen angepriesen und auch eingesetzt.

In Biel BE beispielsweise wurde das traditionelle Feuerwerk am Vorabend des Nationalfeiertags politisch begraben, worauf seit 2022 eine Drohnenshow organisiert wurde. Und zwar vom Lakelive Festival, das jeweils rund um den 1. August am Bielersee über die Bühne geht.

Legende: 2022 sprang das Lakelive Festival in Biel in die Bresche und organisierte die Drohnenshow anstelle des traditionellen Feuerwerks. KEYSTONE/Anthony Anex

Nun melden die Veranstalter des Festivals, dass es in diesem Jahr und auch künftig keine Drohnenshow mehr geben werde. «Nach drei Jahren hätten wir nun eine Schippe zulegen müssen, damit die Show weiterhin attraktiv bleibt», sagt der Co-Veranstalter des Lakelive Festivals, Lukas Hohl.

Dieses Geld wollen und können wir nicht investieren.

«Die Sujets ähnelten sich, und die Leute, welche die Show zwei- oder dreimal gesehen haben, denen reichte es dann auch», so Hohl.

Deshalb hätten sie viel Geld in die Hand nehmen müssen, um die Drohnenshow auf ein neues Level zu hieven: «Dieses Geld wollen und können wir nicht investieren.»

Ausserdem sei das Thema Feuerwerk versus Drohnenshow in der Vergangenheit kontrovers diskutiert worden. «Wir haben uns in dieser Diskussion bewusst zurückgehalten», so der Co-Veranstalter des Lakelive Festivals, Lukas Hohl.

Zurück zum klassischen Feuerwerk sei keine Option für das Festival. Bleibt es dabei, geht am Bielersee eine jahrzehntelange Tradition zu Ende.

Auch Arosa verzichtet künftig auf Drohnenshow

Auch in Arosa GR wird es künftig am 1. August keine Drohnenshow mehr geben. Im Tourismusort sind jedoch nicht die hohen Kosten ausschlaggebend: «Wir werden auf den Sommer hin ein neues Gästeangebot auf dem See lancieren», schreibt Arosa Tourismus auf Anfrage.

Ein sogenannter Hydroscreen, ein Wasser- und Lichtspiel, werde auch am Nationalfeiertag zum Einsatz kommen.