Klimastreik demonstriert in acht Städten gegen Reservekraftwerke

Die Umweltbewegung Klimastreik verlangt ein Moratorium auf den Bau und den Betrieb von fossilen Kraftwerken.

Dazu haben sie für heute Freitag in acht Schweizer Städten zu Demonstrationen aufgerufen.

Weltweit wollen Umweltorganisationen nach Angaben von Klimastreik Schweiz am Freitag demonstrieren.

Statt eines Baus und Betriebs von fossilen Kraftwerken soll vermehrt Strom gespart werden, sagten Vertreterinnen und Vertreter der Bewegung vor den Medien in Bern. Dies soll durch eine progressive Bepreisung von Strom erreicht werden.

Legende: Demonstranten der Bewegung «Klimastreik Schweiz» an einer Kundgebung in Bellinzona. (02.02.2019) KEYSTONE/Ti-Press/Pablo Gianinazzi

Privatpersonen sollen eine bestimmte Menge an Strom gratis beziehen können. Strom über diesem Mindestmass soll stark verteuert werden. «So bezahlt man schlussendlich mehr für den Strom für ein Jacuzzi als fürs Kochen», hiess es an der Pressekonferenz.

Weitere Reservekraftwerke geplant

Drohe eine akute Strommangellage, müsse zudem der Betrieb von energieintensiven Sektoren wie der Zement- oder Stahlindustrie gedrosselt werden. Gleichzeitig soll die Arbeitszeit von allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei gleichbleibendem Lohn gekürzt werden, und der öffentliche Verkehr soll mit einer Übergewinnsteuer für Kriegsprofiteure wie Glencore oder Shell vergünstigt werden.

Gemäss einer Mitteilung der Organisation stossen die acht Reservekraftwerke in Birr AG pro Tag 6200 Tonnen CO₂ aus. Als ob dieser «Wahnsinn» nicht schon genug wäre, seien weitere Reservekraftwerke im neuenburgischen Cornaux und ein LNG-Terminal in Muttenz BL geplant.

Streik in acht Städten

Klimastreik Schweiz kritisiert neben den umweltschädlichen Emissionen fossiler Kraftwerke, dass die Schweiz beim Import von Öl, Gas oder Uran von diktatorisch regierten Ländern wie Russland abhängig sei.

Auf der ganzen Welt wollen Umweltorganisationen nach Angaben von Klimastreik Schweiz am Freitag gegen den Ausbau der fossilen Infrastruktur demonstrieren. In der Schweiz sind Proteste in Bern, Zürich, Aarau, Lausanne, Luzern, Neuenburg, Sitten und St. Gallen geplant.