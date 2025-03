Die Kantonspolizei Zürich verhaftete am letzten Freitag einen 64-jährigen Schweizer. Der Mann steht im Verdacht, am 13. Februar in Pfäffikon ZH einen 27-jährigen Gemeindemitarbeiter entführt zu haben. Der 27-Jährige stieg am Donnerstagabend, 13. Februar, auf einem Parkplatz in Pfäffikon in sein Auto, als unvermittelt ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Mann ebenfalls in das Auto stieg, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte. Der Entführer zwang den Fahrer, mutmasslich unter Waffengewalt, loszufahren.

Die Hintergründe der Entführung und das genaue Motiv sind laut Polizei noch nicht restlos geklärt. Verschiedene Medien berichten jedoch, dass der Entführer ein Staatsverweigerer sein soll. Weitere Angaben zum Vorfall machte die Polizei am Mittwochmorgen vorerst keine.