In Afghanistan soll der oberste Taliban-Führer Haibatullah Achundsada zum ersten Mal seit langer Zeit wieder öffentlich aufgetreten sein.

Das meldet die Deutsche Presse-Agentur, die sich auf zwei Sprecher der Taliban bezieht.

Demnach hielt Achundsada gestern Abend in einer Koranschule in der Provinz Kandahar eine kurze Rede.

03:08 Video Archiv: Taliban verkünden neue Führung Aus Tagesschau vom 07.09.2021. abspielen

Es ist das erste Mal, dass ein öffentlicher Auftritt Achundsadas von den Taliban bestätigt wird. Er war nach der Machtübernahme durch die radikal-islamischen Taliban Mitte August nicht in der Öffentlichkeit zu sehen. Dass Achundsada sich so verborgen hält, nährt die anhaltenden Spekulationen über seinen Aufenthaltsort und seine Gesundheit.

Bilder oder Videos von dem Auftritt des von Beobachtern über Jahre für verschollen gehaltenen Taliban-Führer gab es zunächst nicht. Anhänger der Islamisten teilten einen zehnminütigen Audio-Clip in sozialen Medien, der von Achundsadas Auftritt am späten Samstagabend stammen soll, wie Vize-Regierungssprecher Inamullah Habibi Samangani und der Informations- und Kultur-Chef der Taliban in Kandahar, Hafiz Saidullah, der Deutsche Presse-Agentur bestätigten. In der Aufnahme geht es nur um spirituelle Themen, keine politischen Inhalte.

Legende: Eine der wenigen Aufnahmen, die von Achundsada existieren. Es ist undatiert und wurde 2016 von den Taliban in den sozialen Meiden veröffentlicht. Reuters

Als die Taliban im September ihre Übergangsregierung benannten, behielt Achundsada die Funktion, die er seit 2016 innehat: Er ist die höchste Autorität in politischen, religiösen und militärischen Angelegenheiten. Die Taliban hatten jahrelang den Tod des Gründers und Anführers der Bewegung, Mullah Omar, nicht bestätigt.