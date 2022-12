TV3:

Wie lange hat TV3 gesendet? Von September 1999 bis Dezember 2001. TV3 sah sich als Ergänzung zum Informations- und Unterhaltungsangebot der SRG. Das Programm wurde jedoch kurz nach Sendestart rasch sehr stark unterhaltungsorientiert (u.a. Realityshows wie Big Brother) ausgerichtet.

Was war das Problem? SBS Broadcasting hatte sich Anfang 2001 zurückgezogen. Tamedia AG beschloss im November 2001 ebenfalls, die Zahlungen an TV3 einzustellen. In einer Mitteilung begründete Tamedia damals den Entscheid zur Schliessung mit wirtschaftlichen Motiven. Die schlechte konjunkturelle Lage und die besondere Situation in der Schweiz, in der private Sender benachteiligt würden, hätten eine Lösung verhindert.

Tele24:

Wie lange hat Tele24 gesendet? Von Oktober 1998 bis November 2001. Tele24 war ein nationaler Fernsehsender von Roger Schawinski. Es bot ein newsorientiertes sprachregionales Programm mit vielen Talksendungen.

Warum war Schluss? Die Tamedia akquirierte für 92 Millionen Franken die Belcom Holding AG, TeleZüri AG, Radio24 und die Takeoff-Communications AG. Mit der Übernahme wurde der Betrieb von Tele24 auf November 2001 eingestellt. Schawinski meint: «Tele24 war wohl etwas zu gross angesetzt». Es sei rückblickend nicht ganz einfach gewesen, vier bis fünf Mal pro Woche eine Talksendung zu haben und 200 Mitarbeiter zu führen.

Zudem gab es diverse Schweizer Werbefenster in ausländischen Programmen oder Spartensender (VivaSwizz, Star TV, Joiz).