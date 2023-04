Auf dem Pannenstreifen der A2 zwischen Amsteg und Erstfeld UR hat sich eine Kollision ereignet. Eine Person kam dabei ums Leben, drei Personen wurden verletzt.

Die Autobahn Richtung Norden war für mehrere Stunden gesperrt.

Wie die Kantonspolizei Uri mitteilte, war um 13.30 Uhr ein Fahrzeug zwischen Amsteg und Erstfeld unterwegs. Es geriet zu stark nach rechts auf den Pannenstreifen. Dort standen ein Personenwagen mit Wohnwagen sowie ein Hilfsfahrzeug. In der Folge kam es zu einer Kollision.

Legende: Die A2 auf der Nordseite des Gotthard-Tunnels bleibt bis 17 Uhr gesperrt. (Symbolbild) Keystone/Urs Flueeler

Eine Person starb am Unfallort. Drei weitere Personen wurden verletzt und vom Rettungsdienst ins Kantonsspital Uri gebracht. Nach Angaben einer Sprecherin der Kantonspolizei wurde wegen des Unfalls der Verkehr bei der Einfahrt in den Gotthardstrassentunnel in Airolo TI dosiert. Es bildete sich dort nach Angaben des TCS ein Stau von mehreren Kilometer Länge.

01:29 Video Archiv: Bilanz zum neuen Stauregime am Gotthard Aus Tagesschau vom 11.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 29 Sekunden.

Die Sperrung der A2 im Kanton Uri und die Dosierung wurden kurz vor 18.00 Uhr aufgehoben.