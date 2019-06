Für Oliver Washington, SRF-Korrespondent in Brüssel, ist klar, dass die EU-Kommission mit dem heutigen Nicht-Entscheid den Druck auf die Schweiz weiter erhöht. «Zentral bei dem Statement des EU-Vizepräsidenten ist die Formulierung, dass die Kommission als Folge des fehlenden Fortschritts beim Rahmenabkommen keinen Grund sieht, einen Entscheid zu fällen.» Ohne «aktiven Entscheid» laufe die Börsenäquivalenz automatisch aus: «Das heisst also, dass die EU-Kommission Stand heute keinen Grund sieht, die Börsenäquivalenz zu verlängern.» Der EU-Korrespondent relativiert aber: «Das muss noch nicht der finale Entscheid sein.» Washington kann sich vorstellen, dass sich die EU-Kommission beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs vom Donnerstag und Freitag auf höchster politischer Ebene rückversichern will, was sie nun machen soll: «Es bleibt also spannend.»