Hotelzimmerfoto, Techno-Single und fragwürdiges Album-Cover: Das Internet ist (nicht) bereit für Harry Styles' Comeback.

Harry Styles ist zurück und das Internet braucht kurz Sauerstoff

Es sind für viele junge und junggebliebene (primär) Frauen weltweit aktuell die schönsten Tage ihres Lebens.

Der 31-jährige britische Sänger Harry Styles ist zurück und wird am 6. März diesen Jahres sein viertes Studioalbum veröffentlichen: «Kiss All the Time. Disco, Occasionally». Fans können den Tag kaum noch erwarten.

Dies nach fast vier Jahren Funkstille, in denen er vor allem als Marathonläufer Sted Starandos und als Partymaus im Berliner Kult-Club Berghain gelebt hat.

Fast vier Jahre, in denen er nicht mit seinen Fans kommuniziert, keine Musik produziert und auch ganz bestimmt keinen Design-Kurs besucht hat – ausgehend vom Cover des angekündigten Albums.

Und nun ist er einfach wieder da, als wäre nie etwas gewesen.

Darf er das?

Ja.

Ja.

Und nochmals ja.

Und falls Ihnen schon heute Arbeitskolleginnen und -kollegen aufgefallen sind, die ein seelenruhiges und warmes Lächeln auf den Lippen tragen: Dies liegt vermutlich nicht (nur) am nahenden Wochenende und den positiven Zahlen im neusten Geschäftsbericht.

Denn in der Nacht auf heute hat Harry Styles bereits die erste Single-Auskopplung «Aperture» veröffentlicht. Ein Grund zum Feiern:

Der Song kombiniert Elemente aus Elektro-, Disco- und Dance-Sounds mit einem pulsierenden, eher club-orientierten, repetitiven Beat.

Oder auch nicht.

Weshalb Sie am besten selbst in den Song reinhören.

Wie geht es nun weiter? Mit den finanziellen, terminlichen und tänzerischen Vorbereitungen zur bevorstehenden Tour natürlich!

Wo diese Tour namens «Together, Together» stattfinden wird? In Amsterdam, London, Sao Paulo, Mexiko-Stadt, New York City, Melbourne und Sydney.

Und sicher auch in Zürich, oder? Fehlanzeige. Obwohl das Hallenstadion die Discokugel bereits montiert hätte.

Aber dann sicher zumindest in Berlin, wenn Harry Styles dort in den letzten Jahren viel Zeit verbracht hat, am Marathon der Stadt mitläuft und die erste Single «Aperture» einen ganz klaren Berlin-Techno-Vibe aufweist, oder?

Auch nicht.

Für Schweizer «Harries» bedeutet das also vorerst, dass Styles im Song «Aperture» mehrmals lasziv gehauchter Imperativ «We belong together!» nur durch eine längere Reise erfüllt werden kann – Amsterdam und London als geographisch nächste Ziele.

Und zwischen diesen beiden Städten zeigt sich im Internet bereits ein klarer Favorit: London, denn hier wird die 60-jährige kanadische Kult-Country-Pop-Sängerin Shania Twain Styles' Gast-Künstlerin sein.

Bis dahin braucht es aber viel Geld und Geduld für den «Ticketmaster-War», den Krieg um die heissbegehrten Tickets.

Eine Schlacht haben die Harries aber schon gewonnen: «HS4», also Harry Styles’ viertes Studioalbum «Kiss All the Time. Disco, Occasionally», erscheint noch vor dem sehnlichst erwarteten Computerspiel aller Zeiten – GTA 6.