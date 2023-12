Eigentlich hätte der Trailer zum neusten Game der Action-Adventure-Spielreihe «Grand Theft Auto» (GTA) am Dienstag einige Stunden später veröffentlicht werden sollen. Weil der Hersteller mit Hacking-Problemen zu kämpfen hat, wurde die Spielvorschau von GTA 6 früher als geplant veröffentlicht – und löst in der Gaming-Welt Begeisterung aus. Was steckt hinter dem Hype? Digitalredaktor Guido Berger ordnet ein.

Guido Berger Leiter SRF Digital Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Guido Berger erklärt Technologie und Games fürs Schweizer Radio und Fernsehen und produziert mit seinem Team den Podcast SRF Digital.

Was ist passiert?

Viele Informationen, die jetzt im Trailer offiziell erstmals bestätigt oder gezeigt werden, waren vorher schon bekannt. Denn der US-Spielehersteller Rockstar wurde vor einer Weile gehackt, wobei viele interne Dokumente aus der Entwicklung von GTA 6 veröffentlicht wurden.

In den letzten Jahren hat sich so eine ganze Industrie von Leakern herausgebildet, die jedes Stückchen Information von Rockstar verbreiten und damit sehr viel Aufmerksamkeit erzielen. Viele Gerüchte, Theorien und Leaks drehen sich um das neue Spiel GTA 6, auch weil Rockstar sehr selten und wenig kommuniziert. Das hat ihnen aber nicht geschadet, sondern den bestehenden Hype zusätzlich angeheizt.

Warum ist die Begeisterung für dieses Spiel so gross?

GTA ist ein sehr spezielles, sogenanntes Open-World-Spiel. Zwar ist das heutzutage sehr gängig, aber GTA war ein früher Vertreter dieses Genres. Es bietet eine riesige Spielwiese, auf der man viel erkunden und erleben kann. Was GTA im Vergleich zu anderen Games ausmacht, ist, dass diese Spielwiese so gebaut ist, dass sie spannend bleibt.

Legende: Ein Bild aus dem ersten Trailer von GTA 6. IMAGO/Bestimage

Zudem sind die Tätigkeiten nicht immer dieselben, wie beispielsweise im Spiel Fortnite: Dort fangen 100 Leute an, am Schluss steht noch einer – immer das Gleiche. In GTA kann man Aufgaben alleine, gemeinsam oder gegen andere lösen, schiessen, Rennen fahren, erkunden oder Geschichten erleben. All das führt dazu, dass Gamerinnen und Gamer weiterspielen. Hinzu kommt: GTA 5 ist ein ganz anderes Spiel als noch vor zehn Jahren. Das Spiel hat sich erweitert und bleibt so immer noch frisch.

Welche weiteren Unterschiede gibt es zwischen GTA und anderen Videogames?

Einer der grössten Unterschiede ist ein sehr langsamer Releasezyklus, dass also zwischen dem Verkauf von GTA 5 und GTA 6 zehn Jahre vergingen. Andere Blockbuster wie Call of Duty oder Fifa bringen jährlich ein neues Spiel heraus.

Hinzu kommt: GTA 5 verkaufte sich in den letzten Jahren immer noch gut. Kein anderes Game hat es je geschafft, so lange so aktuell zu bleiben. Deswegen hat Rockstar keinen wirtschaftlichen Druck, schnell einen Nachfolger zu liefern.

Wie hoch waren die Produktionskosten von GTA 6?

Bei einem Spiel dieser Grössenordnung kann man von Hunderten Millionen Franken ausgehen. In der Regel kommt noch etwa gleich viel fürs Marketing obendrauf: Eine halbe bis eine Milliarde Franken ist eine realistische Schätzung.

Aber das Spiel wird wahrscheinlich auch 100 Millionen Mal verkauft, was Umsätze in Milliardenhöhe bedeutet. Was speziell war am Vorläufer GTA 5 – es war ein Pionier in diesem Bereich: Das Spiel ist ein «Game as a Service». Das heisst: Rockstar verdient nicht nur Geld mit dem Verkauf, sondern auch mit Erweiterungen wie tolle Autos oder coole Kleider. Teils werden so auch Umsätze von einer Milliarde Franken pro Jahr erwirtschaftet.

Guido Bergers Erwartungen an GTA 6 Box aufklappen Box zuklappen Ich habe zum einen eine Erwartung an die Geschichte. Wir sehen ein Paar im Zentrum, was der Trailer bestätigte. Es sieht nach einer klassischen Bonnie-and-Clyde-Geschichte aus: nicht nur Verbrecherkarrieren, sondern eine Geschichte eines Liebespaares. Das wäre etwas Neues für GTA. Aber: Nachdem ich den Trailer gesehen habe, sieht es sehr nach GTA 5 in gross, mehr und besser aus. Ich erwarte schon, dass sie noch ein paar kreative Ideen hatten in diesem Jahrzehnt. Damit kann man schon rechnen, obwohl man es im Trailer nicht gesehen hat.