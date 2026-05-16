Nach einem Hantavirus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff werden Vergleiche mit Covid-19 laut. Ein Faktencheck.

Der Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff «Hondius» sorgte Anfang Mai für Aufsehen. Drei Personen starben und weitere Personen wurden infiziert. Das Interesse wurde durch das anfängliche Rätsel um die Übertragung des Virus, sowie durch die Parallelen zur jüngsten Covid-19-Krise angefacht, die selbst eine Vielzahl von Verschwörungstheorien hervorbrachte.

Mitglieder von Eurovision News Spotlight haben zur Thematik einen Faktencheck veröffentlicht.

Das Hantavirus ist keine Nebenwirkung des Covid-19-Impfstoffs

In den sozialen Medien wurde ein altes Dokument des Pharmakonzerns Pfizer zitiert, um zu beweisen, dass der Ausbruch an Bord der «MV Hondius» eine Nebenwirkung der Covid-19-Impfstoffe sei. Das Dokument von Pfizer aus dem Jahr 2021 schien zu zeigen, dass das Hantavirus als mögliche Nebenwirkung erwähnt wurde.

Eurovision News Spotlight Box aufklappen Box zuklappen «Eurovision News Spotlight» ist ein gemeinschaftliches Netzwerk für Faktenprüfung und Open-Source-Intelligence (OSINT), das von der Europäischen Rundfunkunion (EBU) in Zusammenarbeit mit öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ins Leben gerufen wurde.

Der Virologe Steven Van Gucht erklärte gegenüber dem belgischen Sender VRT, die Behauptung sei falsch, und forderte die Menschen auf, sich keine Sorgen zu machen. «Eine Hantavirus-Lungeninfektion wird zwar in einem Anhang des Pfizer-Dokuments erwähnt, aber dabei handelt es sich um eine Liste von 'Nebenwirkungen von besonderem Interesse‘: alle medizinischen Zustände oder Ereignisse, die bei einer Person während der Testphase des Impfstoffs auftreten.»

Legende: Der Präsident der Regierung der Kanarischen Inseln befürchtete, dass Nagetiere an Land kommen könnten und die Sicherheit der Kanaren gefährden. EPA/Alberto Valdes (Archiv)

Während einer Impfstoff-Testphase müssen alle derartigen «unerwünschten Ereignisse» gemeldet werden. Das bedeutet weder, dass sie durch den Impfstoff verursacht werden, noch dass es sich um anerkannte Nebenwirkungen handelt.

Passend zum Thema Hantavirus Das Virus auf der «Hondius» ist ein alter Bekannter

Auch die Europäische Arzneimittelagentur äusserte sich zu den Behauptungen und erklärte: «Die EMA warnt vor Falschinformationen, die online kursieren und fälschlicherweise einen Zusammenhang zwischen einer Hantavirus-Infektion und der COVID-19-Impfung herstellen, da es keine wissenschaftlichen Belege für solche Behauptungen gibt.»

Hantavirus schürt Verschwörungstheorien

Der jüngste Hantavirus-Ausbruch schürte eine ganze Reihe von Verschwörungstheorien. Dazu gehörten Falschinformationen über Impfstoffe, Theorien über «Waffen» zur Massenentvölkerung und Wundermittel, die durch keine verfügbaren Forschungsergebnisse gestützt werden.

Einige Argumente rund um die Covid-19 Pandemie tauchten in den letzten Wochen erneut in den sozialen Medien auf, darunter die Theorie, dass das Hantavirus die neueste «Plandemie» sei, eine von Pharmaunternehmen freigesetzte «biologische Waffe», um den Bedarf an ihren Impfstoffen zu schaffen.

Können infizierte Ratten an Land schwimmen?

Während sich die Krise an Bord der «Hondius» zuspitzte, berieten die Behörden darüber, wo das vom Virus befallene Kreuzfahrtschiff anlegen könnte. Der Regierungspräsident der Kanarischen Inseln, Fernando Clavijo, lehnte die Ankunft der MV Hondius auf Teneriffa zur Evakuierung der Passagiere konsequent ab. Eines seiner Argumente war, dass er befürchtete, Nagetiere könnten an Land kommen und die Sicherheit der Kanaren gefährden.

Das Gesundheitsministerium beharrte jedoch darauf, dass sich keine Ratten an Bord befänden. In einem Bericht des Ministeriums hiess es: «Aufgrund der von Experten an Bord durchgeführten Inspektionen wurden keine Nagetiere festgestellt, und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Anden-Nagetier aus einem bergigen Lebensraum an Bord des Schiffes gelangt und zur Küste der Kanarischen Inseln schwimmt, ist gleich null.»