Antworten auf Ihre Fragen Drohnen über Europa: Welche Fragen haben Sie zur Sicherheitslage?

Ivo Capaul und Sebastian Ramspeck beantworten bis 12.30 Uhr Ihre Fragen – live im Chat. Schreiben Sie uns!

08.10.2025, 10:11

Drohnen dringen vermehrt in den europäischen Luftraum ein. Wie aber funktionieren Drohnen überhaupt? Wie weit können sie fliegen, wie wäre die Schweiz bei einem Angriff abgesichert? Ist die Schweiz als Ziel überhaupt realistisch, umringt von Nato-Staaten? Und welche Fragen haben Sie zur Sicherheitslage generell?

Sebastian Ramspeck, Internationaler Korrespondent SRF, sowie Ivo Capaul, Researcher im Team Verteidigungspolitik und Rüstungsbeschaffung am Center for Security Studies (CSS) der ETH Zürich, beantworten Ihre Fragen live im Chat. Schreiben Sie uns!

Gäste im News-Chat

Ivo Capaul
Researcher im Team Verteidigungspolitik und Rüstungsbeschaffung
Center for Security Studies (CSS), ETH Zürich

Sebastian Ramspeck
Internationaler Korrespondent
SRF

