 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Antworten auf Ihre Fragen Leben auf dem Mars: Welche Fragen haben Sie dazu?

Guido Schwarz und Alexandra Isele beantworten von 11:15 Uhr bis 12.30 Uhr Ihre Fragen – live im Chat. Schreiben Sie uns!

10.09.2025, 09:55

Teilen

Die NASA plant, bis 2035 Menschen auf eine wissenschaftliche Rundreise zum Mars zu schicken. SpaceX unter der Leitung von Elon Musk hat einen noch strafferen Zeitplan: bereits Ende 2026 soll eine erste unbemannte Mission zum Mars zu starten, 2029 die menschliche Besiedlung beginnen.

Welche Fragen haben Sie zur «Mission Mars»? Welche Fragen zur Raumfahrt generell?

Unsere Fachrunde beantwortet Ihre Fragen von 11:15 bis 12.30 Uhr live im Chat. Stellen Sie jetzt Ihre Frage:

Themen in diesem Liveticker

Gäste im News-Chat

Box aufklappen Box zuklappen

Guido Schwarz
Gründer und Direktor des Swiss Space Museum
Swiss Space Museum

Alexandra Isele
Geschäftsleiterin Satellitenbau Schweiz
RUAG

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)