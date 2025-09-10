Die NASA plant, bis 2035 Menschen auf eine wissenschaftliche Rundreise zum Mars zu schicken. SpaceX unter der Leitung von Elon Musk hat einen noch strafferen Zeitplan: bereits Ende 2026 soll eine erste unbemannte Mission zum Mars zu starten, 2029 die menschliche Besiedlung beginnen.
Welche Fragen haben Sie zur «Mission Mars»? Welche Fragen zur Raumfahrt generell?
Unsere Fachrunde beantwortet Ihre Fragen von 11:15 bis 12.30 Uhr live im Chat. Stellen Sie jetzt Ihre Frage:
Themen in diesem Liveticker
Gäste im News-Chat
Guido Schwarz
Gründer und Direktor des Swiss Space Museum
Swiss Space Museum
Alexandra Isele
Geschäftsleiterin Satellitenbau Schweiz
RUAG