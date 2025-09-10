Guido Schwarz und Alexandra Isele beantworten von 11:15 Uhr bis 12.30 Uhr Ihre Fragen – live im Chat. Schreiben Sie uns!

Leben auf dem Mars: Welche Fragen haben Sie dazu?

Die NASA plant, bis 2035 Menschen auf eine wissenschaftliche Rundreise zum Mars zu schicken. SpaceX unter der Leitung von Elon Musk hat einen noch strafferen Zeitplan: bereits Ende 2026 soll eine erste unbemannte Mission zum Mars zu starten, 2029 die menschliche Besiedlung beginnen.

Welche Fragen haben Sie zur «Mission Mars»? Welche Fragen zur Raumfahrt generell?



Unsere Fachrunde beantwortet Ihre Fragen von 11:15 bis 12.30 Uhr live im Chat. Stellen Sie jetzt Ihre Frage:

Themen in diesem Liveticker





