Zehnter Testflug verzögert – das Warten geht weiter

Der geplante zehnte Testflug der Starship-Rakete von SpaceX wurde letzte Nacht (MESZ) kurzfristig abgesagt.

Er soll nun in der Nacht auf Dienstag (MESZ) stattfinden.

Das Unternehmen SpaceX will seine potenzielle Marsrakete testen.

Der geplante zehnte Testflug des grössten jemals gebauten Raketensystems der Raumfahrtgeschichte ist kurz vor dem Start verschoben worden. Die unbemannte Starship-Rakete solle jetzt in der Nacht zum Dienstag (ab 1:30 Uhr MESZ) starten, teilte SpaceX, das private Raumfahrtunternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk, mit.

Warten auf den Start von Starship

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Raumfahrtfreunde warten am 24. August 2025 auf den zehnten Testflug der Starship-Rakete in South Padre Island in Texas. Bildquelle: Keystone/EPA/Michael Gonzalez. 1 / 6 Legende: Raumfahrtfreunde warten am 24. August 2025 auf den zehnten Testflug der Starship-Rakete in South Padre Island in Texas. Keystone/EPA/Michael Gonzalez

Bild 2 von 6. Die Rakete ist für den Testflug bereit. Bildquelle: Keystone/AP/Erc Gay. 2 / 6 Legende: Die Rakete ist für den Testflug bereit. Keystone/AP/Erc Gay

Bild 3 von 6. Das Raketensystem ist grösser als die Freiheitsstatue. Bildquelle: Keystone/AP/Eric Gay. 3 / 6 Legende: Das Raketensystem ist grösser als die Freiheitsstatue. Keystone/AP/Eric Gay

Bild 4 von 6. Die Beobachterinnen und Beobachter sind bereit für den grossen Moment. Bildquelle: Keystone/EPA/Michael Gonzalez. 4 / 6 Legende: Die Beobachterinnen und Beobachter sind bereit für den grossen Moment. Keystone/EPA/Michael Gonzalez

Bild 5 von 6. Manche vertreiben sich die Wartezeit mit Baden. Bildquelle: Keystone/EPA/Michael Gonzalez. 5 / 6 Legende: Manche vertreiben sich die Wartezeit mit Baden. Keystone/EPA/Michael Gonzalez

Bild 6 von 6. Das Warten auf den Start zieht sich hin. Schliesslich wird der Start verschoben. Bildquelle: Keystone/EPA/Michael Gonzalez. 6 / 6 Legende: Das Warten auf den Start zieht sich hin. Schliesslich wird der Start verschoben. Keystone/EPA/Michael Gonzalez Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Der ursprünglich für die Nacht auf Montag geplante Test war abgesagt worden, um einen Fehler an den Bodensystemen zu beheben. Die Rakete Starship hätte vom Weltraumbahnhof des Unternehmens im US-Bundesstaat Texas zu einem rund einstündigen Testflug aufbrechen sollen.

Wiederverwendbare Rakete

Das Raketensystem ist grösser als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen: dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der – ebenfalls Starship genannten – oberen Stufe, die rund 50 Meter misst. Beide Teile sind so konzipiert, dass sie nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können.

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will mit der Starship-Rakete Astronauten zum Mond schicken, während SpaceX das Ziel verfolgt, eines Tages den Mars zu erreichen.

Erstmals war das Raketensystem im April 2023 getestet worden. Damals ist es nach wenigen Minuten komplett explodiert. Bei weiteren Tests erreichte die obere Stufe das All und landete auch schon kontrolliert im Indischen Ozean. Zuletzt waren allerdings mehrere Testflüge deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben.