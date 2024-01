Nach einem Studium in Luft- und Raumfahrttechnik am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) begann Harris Trosper ihre Karriere am Jet Propulsion Lab (JPL) der Nasa. Sie arbeitete zunächst an den Raumsonden Cassini und Galileo mit. Nach einem Sabbatical 1994 stiess sie zum Mars Pathfinder-Team. Später wurde sie zur stellvertretenden Projektleiterin des Mars-2020-Programms ernannt. In ihrer aktuellen Rolle betreut sie sämtliche Rover-Missionen auf dem Mars.