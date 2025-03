Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die vollen Intensivstationen sind Geschichte, auch die Ladenschliessungen, die Schlangen vor den Testzentren, und später vor den Impfzentren. Was ist noch übrig, was noch nicht besprochen, fünf Jahre nach dem Beginn der Pandemie? Kurz: Was treibt Sie noch um? Ein Live-Chat mit einer Expertenrunde aus der Wissenschaft, Psychologie und Medizin. Stellen Sie jetzt Ihre Fragen! Unsere Expertenrunde beantwortet sie von 11:00 bis 13:00 Uhr.