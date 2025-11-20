 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Fragen und Antworten Welche Fragen haben Sie zu den USA?

Die SRF-USA-Korrespondentinnen und -Korrespondenten Barbara Colpi, Andrea Christen und Roger Aebli beantworten von 15 bis 16:30 Uhr Ihre Fragen – live im Chat. Schreiben Sie uns!

20.11.2025, 14:05

Teilen

Was könnte die Freigabe der Epstein-Files für Donald Trump bedeuten? Wie gefährlich sind die jüngsten Drogen- und Machtspannungen zwischen Washington und Venezuela? Und wie geht es nach dem Zoll-Deal mit der Schweiz weiter?

Die SRF-USA-Korrespondentinnen und -korrespondenten Barbara Colpi, Andrea Christen und Roger Aebli beantworten Ihre Fragen zu diesen aktuellen Brennpunkten. Und natürlich auch zu allem, was Sie sonst schon immer über die USA wissen wollten – live im Chat von 15 bis 16:30 Uhr.

Stellen Sie jetzt Ihre Frage:

Themen in diesem Liveticker

Expertinnen und Experten im News-Chat

Box aufklappen Box zuklappen

Barbara Colpi
Radio-Korrespondentin in Washington
SRF

Andrea Christen
Radio-Korrespondent in Chicago
SRF

Roger Aebli
TV-Korrespondent in New York
SRF

Echo der Zeit, 15.11.25, 18 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)