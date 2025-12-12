 Zum Inhalt springen

Fragen und Antworten Welche Fragen haben Sie zum Thema «Gewalt an Frauen»?

Anja Derungs und Jérôme Endrass beantworten von 11:00 bis 12:30 Uhr Ihre Fragen – live im Club-Chat. Schreiben Sie uns!

12.12.2025, 09:48

Alle zwei Wochen wird in der Schweiz eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Häusliche Gewalt nimmt zu. Der Bund will mit einer nationalen Kampagne gegensteuern, weitere Massnahmen sind angekündigt. Doch reicht das?

Warum werden Warnzeichen übersehen? Warum endet der Schutz oft an der Kantonsgrenze? Und was braucht es, damit Frauen rechtzeitig Hilfe bekommen und gefährliche Täter gestoppt werden?

Was wollen Sie über Femizide und Gewalt an Frauen wissen? Unsere Expertenrunde mit Anja Derungs und Jérôme Endrass beantwortet Ihre Fragen von 11:00 bis 12:30 Uhr live im Club-Chat. Stellen Sie jetzt Ihre Frage:

Gäste im News-Chat

Anja Derungs
Geschäftsführerin
Stiftung Frauenhaus Zürich

Jérôme Endrass
Stellvertretender Amtsleiter
Direktion der Justiz und des Innern

