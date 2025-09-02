Cornel Müller, Eva Pauline Bossow, Matthias Mölleney und Antoinette Weibel beantworten von 18:00 bis 20:00 Uhr Ihre Fragen rund um den Arbeitsmarkt – live im Q&A. Schreiben Sie uns schon jetzt, damit Ihr Anliegen möglichst früh behandelt wird.

Was muss ich heute lernen, um morgen anschlussfähig zu sein?

Der Arbeitsmarkt verändert sich rasant: Die Zahl der Arbeitslosen ist deutlich gestiegen, und Themen wie Künstliche Intelligenz, Homeoffice und unterschiedliche Ausbildungswege spielen bei Bewerbungen eine immer grössere Rolle. Gleichzeitig fehlt es nicht nur an Fachkräften, sondern zunehmend an Arbeitskräften generell.

Was bedeutet der Wandel für Sie als Arbeitnehmende oder Arbeitgebende? Wie erkennen Sie, ob ein Unternehmen wirklich zu Ihnen passt? Welche Fähigkeiten sind künftig gefragt – und wie finden Sie den Job, der Sie erfüllt? Oder die Mitarbeitenden, die bleiben wollen? Wie führen Sie so, dass Vertrauen entsteht und wächst? Und wie gelingt dabei eine gesunde Balance zwischen Arbeit und Privatleben?

Unsere Expertenrunde aus den Bereichen Human Resources, Skills Advisory und Arbeitsmarktforschung beantwortet Ihre Fragen live im Q&A. Stellen Sie Ihre Fragen schon jetzt, damit Ihr Thema frühzeitig behandelt wird!

