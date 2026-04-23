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Q&A zu Flüge und Ferien Welche Fragen haben Sie zu Flugreisen?

Simon Sommer, Matthias Heim und Katharina Probst-Meyer beantworten von 10:30 bis 12 Uhr Ihre Fragen. Schreiben Sie uns!

23.04.2026, 09:39

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Steigende Ticketpreise, gestrichene Flüge und Unsicherheit vor den Ferien: Der Iran‑Krieg bringt die Flugbranche unter Druck. Was muss ich bei der Ferienplanung beachten? Wird das Fliegen massiv teurer? Die Fachrunde beantwortet Ihre Fragen:

Fachpersonen im Q&A

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Simon Sommer
Mitgründer vom Fluggastrechteportal cancelled.ch
cancelled.ch

Katharina Probst-Meyer
Leiterin Fachstelle Passagierrechte beim Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL
Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL

Matthias Heim
Wirtschaftsredaktor
SRF

Themen in diesem Liveticker

SRF 4 News, 20.4.2026, 16:06 Uhr ; 

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