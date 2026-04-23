Simon Sommer, Matthias Heim und Katharina Probst-Meyer beantworten von 10:30 bis 12 Uhr Ihre Fragen. Schreiben Sie uns!

Welche Fragen haben Sie zu Flugreisen?

Steigende Ticketpreise, gestrichene Flüge und Unsicherheit vor den Ferien: Der Iran‑Krieg bringt die Flugbranche unter Druck. Was muss ich bei der Ferienplanung beachten? Wird das Fliegen massiv teurer? Die Fachrunde beantwortet Ihre Fragen:

Fachpersonen im Q&A Box aufklappen Box zuklappen Simon Sommer

Mitgründer vom Fluggastrechteportal cancelled.ch

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Katharina Probst-Meyer

Leiterin Fachstelle Passagierrechte beim Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL

Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL Matthias Heim

Wirtschaftsredaktor

SRF