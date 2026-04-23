Steigende Ticketpreise, gestrichene Flüge und Unsicherheit vor den Ferien: Der Iran‑Krieg bringt die Flugbranche unter Druck. Was muss ich bei der Ferienplanung beachten? Wird das Fliegen massiv teurer? Die Fachrunde beantwortet Ihre Fragen:
Fachpersonen im Q&A
Simon Sommer
Mitgründer vom Fluggastrechteportal cancelled.ch
cancelled.ch
Katharina Probst-Meyer
Leiterin Fachstelle Passagierrechte beim Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL
Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL
Matthias Heim
Wirtschaftsredaktor
SRF