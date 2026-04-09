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Welche Fragen haben Sie zur Waffenruhe im Iran-Krieg?

Der Krieg im Nahen Osten ist vorerst pausiert: Seit Kurzem gilt eine zweiwöchige Waffenruhe. Aber wie stabil ist die Feuerpause wirklich? Welche Rolle spielen die USA, Israel, Iran und regionale Akteure? Wie könnten die nächsten diplomatischen Schritte aussehen?

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Fachpersonen im Q&A Box aufklappen Box zuklappen Vivane Manz

Newsredaktorin, ehemalige US-Korrespondentin

SRF

Jonas Bischoff

Nahostkorrespondent

SRF Sebastian Ramspeck

Internationaler Korrespondent

SRF