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Q&A zur Waffenruhe Welche Fragen haben Sie zur Waffenruhe im Iran-Krieg?

Viviane Manz, Jonas Bischoff und Sebastian Ramspeck beantworten von 14:00 bis 15:30 Uhr Ihre Fragen. Schreiben Sie uns!

09.04.2026, 13:13

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Der Krieg im Nahen Osten ist vorerst pausiert: Seit Kurzem gilt eine zweiwöchige Waffenruhe. Aber wie stabil ist die Feuerpause wirklich? Welche Rolle spielen die USA, Israel, Iran und regionale Akteure? Wie könnten die nächsten diplomatischen Schritte aussehen?

In unserem Live-Q&A beantworten SRF-Expertinnen und -Experten Ihre Fragen. Schicken Sie uns diese via untenstehendem Kontaktformular.

Fachpersonen im Q&A

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Vivane Manz
Newsredaktorin, ehemalige US-Korrespondentin
SRF

Jonas Bischoff
Nahostkorrespondent
SRF

Sebastian Ramspeck
Internationaler Korrespondent
SRF

Themen in diesem Liveticker

Tagesschau, 8.04.2026, 19:30 Uhr ; 

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