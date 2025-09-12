Sandra Damm und Andrea Dietschi beantworten von 10:30 bis 12.00 Uhr Ihre Fragen – live im Chat. Schreiben Sie uns!

Leben retten: Welche Fragen haben Sie zu diesem Thema?

Am Samstag, 13. September 2025, ist Welttag der Ersten Hilfe. Erste Hilfe ist überlebenswichtig – wenn sie unterbleibt, kostet das in der Schweiz jährlich fast 1000 Menschen das Leben. Egal ob im Haushalt, im Strassenverkehr oder im öffentlichen Raum: Richtiges und rasches Handeln zählt.

Welche Fragen haben Sie rund um das Thema Erste Hilfe? Unsere Expertinnen Sandra Damm und Andrea Dietschi beantwortet Ihre Fragen von 10:30 bis 12.00 Uhr live im Chat. Stellen Sie jetzt Ihre Frage:

Themen in diesem Liveticker

















