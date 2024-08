Populär geworden ist Brunch zuerst in den USA. Den Begriff soll der Journalist Guy Beringer in der Zeitschrift «Hunter’s Weekly» zuerst verwendet haben, für eine grössere Mahlzeit am Vormittag, eine Mischung aus den Wörtern «Breakfast» und «Lunch».

In den 1920er Jahren galt Brunch als Luxus, den sich die Oberschicht in Hotels leistete. Erst in den Nachkriegsjahren entdeckte die breite Bevölkerungsschicht den Brunch für zu Hause. Bald gab es die ersten Kochbücher für Brunch. Und Restaurants boten ihn nun immer mehr auch an Samstagen an.