In der Schweiz gibt es 34 Arbeitslosenkassen. Davon werden 26 von den Kantonen betrieben und 8 von Gewerkschaften.

Jede Kasse hat so genannte regionale Zahlstellen. Diese bearbeiten die Arbeitslosendossiers administrativ, sie errechnen beispielsweise die Höhe der Arbeitslosentschädigung, und sind für die Überweisung des Geldes besorgt. In der Schweiz exisitieren 155 solcher Zahlstellen. Grösster Player in diesem Bereich mit einem Marktanteil von 25 Prozent ist die Gewerkschaft Unia.

Seit 1983 ist die Arbeitslosenversicherung in der Schweiz obligatorisch. Sie wird vor allem über Lohnprozente der Arbeitgeber und Arbeitnehmer und zu einem kleinen Teil von der öffentlichen Hand finanziert. 2007 betrugen die Einnahmen rund 7,7 Mrd. Franken.