Mit Medikamenten, Impfstoffen und Therapien lässt sich viel Geld verdienen. Ein einziges erfolgreiches Produkt, ein sogenannter Blockbuster, genügt, um über Jahre Gewinne einzufahren. Dies gelingt immer wieder auch kleineren Pharma-Unternehmen.

Roche und Novartis spielen in einer anderen Liga, sie gehören zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Damit das so bleibt, bedarf es zahlreicher Blockbuster in ihrem Portfolio. Und es braucht stetig neue, da die Umsätze und Margen nach Patentablauf (i.d.R. 10 Jahre nach Markteinführung) bei alten Produkten oft einbrechen. Alleine mit der eigenen Forschung und Entwicklung schaffen die Pharma-Multis dies nicht. Darum greifen sie am Markt zu, wenn sie erfolgsversprechende Produkte identifizieren. Das 10-Milliarden-Angebot von Novartis für eine kleine Firma mit einem cholesterinsenkenden Produkt mag auf den ersten Blick erstaunen, ist seit einigen Jahren in der Branche aber Usus.

Insgesamt rechnet Novartis damit, dass sie die Patentklippe auch dank solcher Zukäufe erfolgreich meistern kann. Worüber das Unternehmen nicht gerne spricht: Diese Übernahmen haben immer auch Wettcharakter, denn der Erfolg ist alles andere als garantiert. Schon oft musste Novartis nach der Übernahme milliardenschwere Abschreibungen vornehmen. Solche zugekaufte Innovation kostet nicht nur, Innovation birgt auch Risiken.