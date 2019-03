Im Gegensatz zur Swiss blickt man beim deutschen Mutterkonzern Lufthansa auf ein weniger erfreuliches Jahr zurück. Hohe Kosten für Treibstoff, die vielen Flugausfälle und der Ausbau der Billigtochter Eurowings belasteten das Ergebnis im vergangenen Jahr.

Dies allein brockte dem Flugunternehmen mehr als 1.5 Milliarden Euro höhere Kosten ein, wie die Lufthansa erklärt. Der bereinigte Betriebsgewinn (EBIT) lag in der Folge mit 2.8 Milliarden Euro um vier Prozent unter dem Rekordergebnis von 2017. Der Reingewinn schrumpfte gar um acht Prozent auf 2.1 Milliarden Euro.

Bei der Lufthansa kam es im Sommer ebenso wie bei anderen Airlines in Europa zu massiven Störungen. Personalmangel in der Flugsicherung und eigene Planungsfehler, vor allem der stark wachsenden Tochter Eurowings, führten zu vielen Flugausfällen und Verspätungen. Die Ausgaben für Entschädigungszahlungen an Kunden oder Umbuchungen stiegen um 200 Millionen Euro auf mehr als eine halbe Milliarde Euro.