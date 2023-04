Inhalt

Aktionäre ergreifen das Wort - Letzte CS-Generalversammlung: Darum geht es

An der GV am Dienstagmorgen wird es viel Schelte geben für die Chefs der Credit Suisse. Aber auch der Bundesrat könnte Kritik abbekommen, weil er die CS in die Arme der UBS gezwungen hat.