Der Börsengang des staatlichen saudischen Ölriesen Saudi Aramco wird 25.6 Milliarden Dollar schwer.

Es handelt sich somit um den grössten Börsengang aller Zeiten.

Bisher hatte der chinesische Internetkonzern Alibaba den Spitzenplatz inne.

Die Aktien des saudischen Ölriesen Aramco kommen zu je 32 Riyal an die Börse, was aktuell rund 8.50 US-Dollar entspricht. Dies würde einer Bewertung des Unternehmens von 1.7 Billionen Dollar entsprechen. Weil Aramco aber nur 1.5 Prozent seiner Aktien zum Kauf anbietet, dürfte der Staatskonzern bis zu 25.6 Milliarden Dollar einnehmen.

Vor allem Investoren aus den Golfstaaten

Eigentlich wollte Saudi-Arabien fünf Prozent von Saudi Aramco an die Börse bringen und damit 100 Milliarden Dollar erlösen, um den Umbau des bisher stark vom Öl abhängigen Golfstaats zu finanzieren. Doch zeigten sich ausländische Investoren auch sehr reserviert. Skeptisch machten sie die Debatte um den Klimawandel, die politischen Unwägbarkeiten am Golf und ein Mangel an Transparenz bei Saudi Aramco.

Der Konzern baute deshalb vor allem auf Investoren aus dem Land selbst und aus den Nachbarstaaten am Golf und bot nur 1.5 Prozent seiner Aktien an. Saudi-arabische Banken offerierten günstige Kredite, um die Aktien zu zeichnen. Deshalb geht Saudi Aramco nur an die kleine saudische Börse in Riad statt an eine der grossen internationalen Börsenplätze.