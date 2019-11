«Der Börsengang von Aramco hat Vor- und Nachteile für Saudi-Arabien. Dafür spricht, dass man diese ausserordentlich gut geführte Firma einem weiteren Investorenkreis eröffnet. Was dagegen spricht, ist, dass ihre Bewertung dann stark vom Auf und Ab an der Börse abhängen wird. Das wird eine grosse Managementaufgabe – vor allem für den Verwaltungsratspräsidenten von Aramco, Yasir al-Rumayyan. Denn er muss einem Hauptaktionär, dem gegenwärtig einzigen Aktionär, dem Staat, klarmachen, was es bedeutet, wenn es wieder hoch und runter geht mit der Bewertung. Für al-Rumayyan wird dies vielleicht nicht immer einfach sein.»