Die Bevölkerung erwartet mehr Rente, als sie schlussendlich erhält. Denn die Renten sind in den letzten Jahren gesunken.

Nach allgemeiner politischer Vorstellung sollten die Renten 60 Prozent des letzten Lohnes ausmachen. Davon sind die meisten Neurentner und -rentnerinnen weit entfernt: Laut Studie des VZ-Vermögenszentrums beträgt diese sogenannte Ersatzquote bei 100'000 Franken Einkommen rund 51 Prozent, bei 150'000 Franken nur rund 42 Prozent. Einzig bei den tiefen Einkommen von 50'000 Franken beträgt sie noch 63 Prozent.

Das Unangenehme dabei: Wenn sich jemand mit 100'000 Franken Einkommen 2002 über seine Rente informiert hat, dann konnte er noch mit über 62 Prozent rechnen. In diesen etwas mehr als 20 Jahren ist also die erwartbare Rente stark gesunken.

Grund dafür sind die Pensionskassenrenten. Sie sind 40 Prozent tiefer als noch 2002. Die AHV-Renten sind dagegen mit der Preisentwicklung gestiegen. Weil sich diese beiden Renten gegenläufig entwickeln, wird die AHV als Teilrente immer wichtiger.

Die Lücke ist bei Gutverdienenden besonders gross

Bei den hohen Einkommen ist die Ersatzquote am stärksten gesunken:

Bei den mittleren Einkommen wird die AHV wichtiger – und stellt mittlerweile fast die Hälfte des Renteneinkommens dar:

Bei den tiefen Einkommen ist die Ersatzquote nur leicht gesunken, weil die AHV hier einen grösseren Anteil ausmacht und die Pensionskassenrenten weniger stark gesunken sind:

Für Menschen mit hohem Einkommen ist die Entwicklung der Pensionskassenrenten besonders schmerzhaft, denn je höher das Einkommen, desto wichtiger ist die Vorsorge in der Pensionskasse. Denn während die AHV-Rente gedeckelt ist, lassen sich in der Pensionskasse auch hohe Einkommen versichern. Der Anteil der AHV-Rente am Gesamteinkommen sinkt also mit steigendem Einkommen.

So verkleinern Sie Ihre Rentenlücke Box aufklappen Box zuklappen Frühzeitig planen und sich informieren: Wenn die Rente tiefer ausfällt als erwartet, lässt sich das nicht mehr so leicht auffangen. Mal angenommen, ein 55-Jähriger mit mittlerem Einkommen (100'000 Franken) bemerkt, dass er 51'000 Franken statt den erwarteten 62'000 Franken Rente erhalten wird. Dann müsste er in den verbleibenden zehn Berufsjahren jährlich 22'000 Franken zusätzlich privat sparen, um die Lücke zu schliessen. AHV lückenlos bezahlen und dann auch rechtzeitig beantragen, denn die AHV-Rente wird nicht automatisch ausbezahlt. Beim Bewerbungsgespräch nicht nur den Lohn, sondern auch die Pensionskassenleistungen mitberücksichtigen, denn die Leistungen unterscheiden sich stark. Falls nötig und möglich: zusätzlich in die Pensionskasse einzahlen oder alternativ auf ein Säule 3a-Konto. Falls Sie privat sparen: Investieren Sie das Geld. Wenn man einen langen Horizont hat, kann man mehr Risiken eingehen.

Die Mehrheit blickt optimistisch aufs Pensionsalter

Trotzdem ist die Mehrheit der Befragten optimistisch: Laut Studie glauben 53 Prozent der Befragten, dass sie sich ihre Pensionierung mit ihrer Rente und ihrem Vermögen problemlos finanzieren können.

Je höher das Einkommen, desto grösser die Zuversicht. Das erstaunt insofern, als bei höheren Einkommen die Einkommenseinbusse grösser ist als bei kleinen Einkommen. Es erstaunt aber auch wieder nicht, weil Personen mit hohem Einkommen eher über Vermögen verfügen und eher auf ein Erbe zählen können.

Eckwerte der Studie und Interessenbindung Box aufklappen Box zuklappen Der Befragungsteil der Studie basiert auf einer repräsentativen Umfrage von Demoscope: Das Institut hat zwischen dem 10. und 20. Juni 2025 1156 45- bis 75-Jährige in der Schweiz befragt. Das VZ-Vermögenszentrum berät Kundinnen und Kunden unter anderem in der Pensionierungsplanung, verwaltet aber auch Vermögen und verdient damit Geld. VZ hat also ein Interesse daran, dass Kundinnen und Kunden Geld zum Beispiel in einer dritten Säule anlegen oder ihr Geld investieren, um so ihre Rentenlücke zu schliessen.

Jemand, der oder die ein substanzielles Vermögen erwartet – wie ein Haus zu erben – muss sich auch weniger Sorgen um seine Zukunft machen. Berechnungen gehen davon aus, dass die Pensionierten im Mittel mindestens viermal so viel Vermögen besitzen wie die Bevölkerung im Erwerbsalter.

Es gibt aber auch viele ältere Menschen, die über kein oder sehr wenig Vermögen verfügen. Die Vermögensungleichheit ist im Alter noch grösser als im Erwerbsalter.

Sorge um die Pensionskassenrenten

Laut der Studie ist das Vertrauen in die AHV und die Pensionskasse weiter gesunken: 70 Prozent der Befragten rechnen nicht damit, dass die AHV-Renten künftig gleich hoch sein werden, bei der Pensionskasse sind es 73 Prozent – obwohl die AHV-Renten in den letzten Jahren gestiegen sind und 2026 mit der 13. AHV-Rente um zusätzliche 8.3 Prozent steigen werden.

Eine mögliche Erklärung ist, dass sich viele um deren Finanzierung sorgen. Die Pensionskassenrenten sind in den letzten Jahren stark gesunken. Laut VZ ist die Alterung der Gesellschaft aber mittlerweile eingepreist, das Schlimmste dürfte also überstanden sein. Die aktuell tiefen Zinsen helfen den Kassen aber auch nicht.

