Trotz der geplanten Verstaatlichung des Gasimporteurs Uniper will die deutsche Bundesregierung vorerst am Instrument der Gasumlage festhalten. Das teilte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in Berlin mit. Die Umlage sei als Brücke notwendig, bis die Verstaatlichung in drei Monaten auch vollzogen ist, um die Finanzsolidität von Uniper sicherzustellen, sagte Habeck. Sie soll wie geplant zum 1. Oktober eingeführt werden.



Mit der Gasumlage sollen Gasimporteure gestützt werden, die wegen der hohen Einkaufspreise für russisches Gas in Schwierigkeiten geraten. Derzeit ist die Umlage für alle Gasnutzer auf rund 2.4 Cent pro Kilowattstunde festgelegt. «Für all jene, die gehofft haben, mit der Verstaatlichung erübrige sich die Umlage, sind das natürlich schlechte Nachrichten», sagt SRF-Deutschlandkorrespondentin Simone Fatzer.

«Man erwartet, dass im Herbst dann auch den Mittelstand massiv betroffen sein wird von den gestiegenen Preisen.» Menschen mit wenig Geld spürten diese längst, so Fatzer. «Aber ab dann wird es auch viele andere spürbar treffen.»