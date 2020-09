Ab Ende September bietet die Migros ihren Kunden frischen Fisch an - direkt aus der eigenen Zucht in Birsfelden.

Rund 240 Tonnen Egli und Felchen sollen dort jährlich nachhaltig aufgezogen werden.

Die Nachhaltigkeit soll mit geschlossenen Kreislaufanlagen sichergestellt werden.

Gerade beim Fisch herrscht in Sachen Nachhaltigkeit noch grosses Potenzial. Denn vom stetig wachsenden Konsum stammen gerade einmal fünf Prozent aus Schweizer Seen oder hiesigen Fischzuchten.

Wir wollen den Schweizer Fisch wieder in den Vordergrund bringen.

Die Migros-Tochter Micarna möchte mit der ersten eigenen Aquakultur nun die wachsende Konsumlust mit Fischen aus der Schweiz und der Region stillen. «Wir wollen den Schweizer Fisch wieder in den Vordergrund bringen», betont Martin Stalder, Leiter des Fisch-Geschäfts von Micarna.

Von diesen Aquakulturen gibt es in der Schweiz mittlerweile immer mehr. Erfolgreiche Beispiele für inländische Fischproduktion lassen sich beispielsweise mit der Lachsfarm in Lostallo (GR) oder einer Genossenschaft von zehn Bauern im Kanton Luzern finden, welche Zander und Lachs produziert. Da ist ausserdem noch das Tropenhaus Frutigen, welches eine Zucht von Stören, Egli und Zander betreibt.

Importzahlen steigen stetig

Insgesamt sind die rund 240 Tonnen Schweizer Egli und Felchen aber nur ein Tropfen auf dem heissen Stein. Vom gesamten Konsum werden nämlich weiterhin 95 Prozent importiert. Und die Zahlen steigen stetig: In den letzten Jahren kletterten sie gar auf gut über 70'000 Tonnen pro Jahr.

Mathias Sigrist leitet die Aquakultur an der ZHAW in Wädenswil. Aus ökologischer Sicht sei es durchaus sinnvoll, vermehrt auf solche Kreislauf-Fischzuchtanlagen zu setzen, sagt er.

Das Konzept stimmt also laut Experten. Ab Ende September sind die einheimisch gezüchteten Fische in der Migros Basel erhältlich. Schrittweise werden sie dann aus Birsfelden in der ganzen Schweiz angeboten.