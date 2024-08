Per E-Mail teilen

Jeder fünfte junge Mensch weltweit hat keinen Job und ist auch nicht in Ausbildung oder besucht eine Weiterbildung.

Die Zahl der jungen Menschen ohne Arbeit ist gegenüber dem Beginn der Erhebung im 2005 um drei Prozentpunkte zurückgegangen.

Von den Betroffenen seien rund zwei Drittel junge Frauen.

Das zeigt ein Bericht der internationalen Arbeitsorganisation ILO.

Zwar sei die Arbeitslosenquote insgesamt rückläufig, es gebe aber bedeutende regionale Unterschiede. Während junge Leute in den USA und Teilen Europas fast keine Probleme hatten, Arbeit zu finden, war in den arabischen Ländern sowie in Ost- und Südostasien nach Angaben der ILO das Gegenteil der Fall. Die ILO untersuchte die Arbeitslosigkeit bei 15- bis 24-Jährigen.

Die Arbeitslosigkeit in dieser Altersgruppe sinkt. 13 Prozent Arbeitslose waren es im vergangenen Jahr, so wenig wie nie seit Beginn der Erhebungen. Betroffen waren 64,9 Millionen junge Menschen. In der Statistik wurden allerdings nur Leute, die aktiv Arbeit suchen, berücksichtigt.

Menschenwürdige Arbeit für die Jugend sei zentral für friedliche Gesellschaften, wurde ILO-Generaldirektor Gilbert Houngbo im Bericht zitiert.