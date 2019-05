Das jetzige Verfahren wurde als weiteres Strafverfahren im Mai 2015 von der Turiner Staatsanwaltschaft gegen Stephan Schmidheiny angestrengt – nur wenige Monate nachdem der Oberste Gerichtshof in Rom noch im November 2014 den Schweizer wegen Verjährung freigesprochen hatte.

In jenem ersten Verfahren war Stephan Schmidheiny des schweren Mordes an 258 Personen angeklagt: ehemalige Fabrikarbeiter und Anwohner am Produktionsstandort Casale Monferrato in Piemont. 13 Jahre dauerte dieser Prozess, der durch alle Instanzen ausgefochten wurde. Der Freispruch damals war eine grosse Überraschung. Denn Stephan Schmidheiny wurde in der ersten Instanz zu 16 Jahren und in der zweiten Instanz sogar zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach dem Freispruch 2014 jubelte die Verteidigung. Sie hatte von Anbeginn für die Unschuld des damaligen Chefs der Schweizerischen Eternit-Gruppe plädiert. «Wir haben immer Beweise geliefert, dass Stephan Schmidheiny grosse Investitionen unternommen hatte, um die Asbestbelastung zu senken», so Astolfo Di Amato 2014 gegenüber SRF.

Auch das aktuelle Verfahren, so die Verteidigung heute, soll notfalls bis in die letzte Instanz getragen werden. Die Länge von Strafprozessen in Italien und der Ausgang des ersten Verfahrens aber lässt vermuten: Auch der erneute Versuch italienischer Staatsanwälte, Stephan Schmidheiny wegen den gesundheitsschädigenden Folgen der Asbestproduktion in den 1970er- und 1980er-Jahren den Prozess zu machen, wird ins Leere laufen.