Um die Bahn gegenüber dem motorisierten Individualverkehr neben dem bewährten Fahrplan attraktiver zu machen, will die SBB den Fahrplan zugunsten des Freizeitverkehrs an den Wochenenden anpassen. Damit sollen direkte Verbindungen zwischen den Agglomerationen und den jeweiligen Tourismus- und Sportdestinationen geschaffen werden, wie Ducrot in Aussicht stellte.

Es gebe ausserdem Anpassungen beim Rollmaterial, um dem geänderten Freizeitverhalten, auch mit dem Velo, Rechnung zu tragen. Die SBB peilen allgemein eine Verbindung zwischen erster und letzter Meile an, wofür es mehr Parkplätze für Autos und Velos an den Bahnhöfen geben soll.